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Суд вынес приговор экс-заместителю главы избирательного штаба Трампа

02:52, 18 декабря 2019
Мир
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Рик Гейтс / REUTERS

Бывший заместитель главы предвыборного штаба Дональда Трампа Рик Гейтс приговорен к 45 дням тюремного заключения, 3-летнему испытательному сроку, штрафу в размере 20 000 долларов и общественным работам.

Кроме того, 47-летнего Гейтса обязали продолжать сотрудничество с правоохранительными органами, передает Голос Америки.

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"Я хотел бы заверить суд, что принимаю полную ответственность за свои действия, которые привели меня сюда. Я очень сожалею о совершенных ошибках", - заявил Гейтс перед оглашением приговора.

Напомним, что в феврале 2018 года Гейтс признал свою вину в заговоре против соединенных Штатов и даче ложных показаний следователю. Он - один из приближенных к Трампу, которым спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул обвинение в рамках расследования российского вмешательства в выборы 2016 года.

Гейтс долгое время был бизнес-партнером Пола Манафорта, экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа. Во время одного из судебных процессов по Манафорту он дал показания против него. Он также свидетельствовал против бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.

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Теги: #США#Манафорт