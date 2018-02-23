Дело о вмешательстве РФ: партнер экс-главы штаба Трампа официально признал себя виновным

Заявление Гейтса было сделано спустя сутки после того, как ему и его коллеге по бизнесу Полу Манафорту были предъявлены новые обвинения.

Давний партнер экс-руководителя избирательного штаба Дональда Трампа - Рик Гейтс - в пятницу, 23 февраля, в федеральном суде Вашингтона официально признал себя виновным в даче ложных показаний и преступном сговоре по делу о возможном вмешательстве России в выборы президента США.

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Как передает DW.com со ссылкой на американские СМИ, этот шаг может свидетельствовать о намерении Гейтса сотрудничать со спецпрокурором США по России Робертом Мюллером. Тот может ходатайствовать о сокращении срока заключения Гейтса, которому грозят от 4 до 6 лет тюрьмы.

Заявление Гейтса было сделано спустя сутки после того, как Гейтсу и его коллеге по бизнесу Полу Манафорту были предъявлены обвинения в подготовке ложных налоговых деклараций, банковском мошенничестве, сговоре с целью совершения банковского мошенничества, а также сокрытии доходов из иностранных источников.

Девять обвинений были выдвинуты против Манафорта, 14 - против Гейтса, остальные девять - против обоих подследственных. Экс-руководитель избирательного штаба Трампа своей вины не признал.

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. Он попал под подозрение после встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая, по данным американских СМИ, может быть связана со спецслужбами РФ.