Украинские военные заступят на дежурство в боевой тактической группе ЕС в первой половине 2016 года
Председатель Военного комитета ЕС Патрик де Руше (Patrick de Rousiers) сообщил, что украинские военные будут дежурить в первом полугодии 2016 года в боевой тактической группе ЕС.
Об этом он сказал во вторник в Брюсселе по завершении работы комитета, в котором также принял участие и начальник Генерального штаба ВС Украины Виктор Муженко, передает собственный корреспондент УНИАН.
"Для начальников генштабов было важным подготовиться с украинским начгенштаба к будущему скорее. Это - о взаимодействии военных с ЕС, которое было раньше в разных операционных сферах. Они планируют это сделать (заступить на боевое дежурство со странами-партнерами) в 2016 году", - сказал Руше.
Читайте такжеПервые учения УкрПолЛитБриг состоятся уже осенью этого года - Минобороны ПольшиПо словам Руше, украинский начгенштаба предоставил европейским коллегам свой анализ текущей ситуации в стране.
"Я пригласил начальника Генерального штаба (Украины) потому что считал важным, что мы сможем с ним говорить", - подчеркнул он.