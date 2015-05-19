Украинские военные заступят на дежурство в боевой тактической группе ЕС в первой половине 2016 года

Об этом он сказал во вторник в Брюсселе по завершении работы комитета, в котором также принял участие и начальник Генерального штаба ВС Украины Виктор Муженко, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Для начальников генштабов было важным подготовиться с украинским начгенштаба к будущему скорее. Это - о взаимодействии военных с ЕС, которое было раньше в разных операционных сферах. Они планируют это сделать (заступить на боевое дежурство со странами-партнерами) в 2016 году", - сказал Руше.

Читайте такжеПервые учения УкрПолЛитБриг состоятся уже осенью этого года - Минобороны ПольшиПо словам Руше, украинский начгенштаба предоставил европейским коллегам свой анализ текущей ситуации в стране.

"Я пригласил начальника Генерального штаба (Украины) потому что считал важным, что мы сможем с ним говорить", - подчеркнул он.