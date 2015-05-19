Автор карикатуры на пророка Мухаммеда уходит из Charlie Hebdo

По его словам, он не в состоянии справиться с горем, болью и гневом, вызванными январским нападением на редакцию, сообщает Lenta.ru. "Это очень личный выбор. О моем решении до последнего знали только несколько друзей", - рассказал автор карикатуры на пророка Мухаммеда.

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Ренальд Лузье отметил, что продолжал работать в еженедельнике из солидарности с другими сотрудниками. "Каждый выпуск был для меня пыткой, поскольку остальные ушли", - заявил он, имея в виду погибших работников издания.

Официально Ренальд Лузье покинет свою должность в сентябре.

Напомним, 7 января вооруженные люди устроили стрельбу в редакции Charlie Hebdo в Париже. Погибли 12 человек, в том числе главный редактор журнала, 11 человек получили ранения. Нападение было совершено, чтобы отомстить за пророка Мухаммеда, карикатуры на которого печатало издание. Нападавшие - братья Саид и Шериф Куаши были ликвидированы во время штурма типографии, где они укрылись, в городе Даммартен-ан-Гоэль недалеко от французской столицы.