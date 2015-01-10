Перед смертью братья, расстрелявшие Charlie Hebdo, успели дать последнее интервью журналистам (аудио)

Террористы, совершившие кровавый теракт в редакции еженедельника Charlie Hebdo, а позже захватившие заложников в пригороде Парижа, незадолго до штурма французским спецназом здания дали предсмертное интервью местному каналу, передает ТСН.ua.

Об этом сообщили в редакции BFMTV, куда позвонили боевики.

По информации издания, разговор длился две минуты, но Шариф Куаши говорил очень спокойно и целенаправленно. За время разговора он успел рассказать, что его подготовила и финансировала йеменская ячейка террористической организации "Аль-Каида", в частности имам Анвар аль-Авлаки, который считается идеологическим лидером "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове. Отметим, ранее в СМИ появлялись сведения о том, что один из братьев Куаши встречался с имамом в США в 2011 году. Позже Анвар аль-Авлаки вроде был уничтожен спецслужбами страны.

Читайте также«Аль-Каида» пригрозила Франции новыми терактами

Во время телефонного разговора Шариф Куаши также подтвердил, что он расстрелял журналистов Charlie Hebdo и объяснил свои действия тем, что "защищал пророка". По его мнению, убитые были не "гражданскими лицами, а целями". Он также добавил, что не хотел убивать женщин и детей.

Отметим, французский телеканал обнародовал запись разговора уже после ликвидации террористов.

Напомним, по делу о терактах во Франции уже арестовали 16 человек.