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Экс-президенту Кыргызстана предъявили обвинение в убийстве

14:09, 13 декабря 2019
Мир
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Президент Киргизстана Алмазбек Атамбаев / REUTERS

Об этом сообщил министр внутренних дел республики Кашкар Джунушалиев, пишет издание Kloop.

По его словам, выстрел, от которого погиб Ниязбеков, был совершен из снайперской винтовки, оформленной на Атамбаева. Гибель произошла 7 августа во время штурма дома Атамбаева.

На заседании комиссии по расследованию тех событий члены парламента поручили правительству и правоохранительным органам изучить озвученные факты из заключения.

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Как сообщал УНИАН, 7 августа силовикам не удалось успешно повести операцию по задержанию Атамбаева. События происходили в деревне Кой-Таш: бойцы спецназа ворвались в дом бывшего президента. Его сторонники оказали сопротивление правоохранителям, в результате столкновений пострадали обе стороны конфликта. На следующий день бывший лидер Киргизии решил сдаться силовикам после долгих переговоров. Вечером 8 августа он был задержан и отправлен в Бишкек.

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Теги: #Кыргызстан#Алмазбек Атамбаев