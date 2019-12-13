Экс-президенту Кыргызстана предъявили обвинение в убийстве

Убийство произошло во время штурма дома Атамбаева.

Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве начальника службы спецназа Усена Ниязбекова.

Об этом сообщил министр внутренних дел республики Кашкар Джунушалиев, пишет издание Kloop.

По его словам, выстрел, от которого погиб Ниязбеков, был совершен из снайперской винтовки, оформленной на Атамбаева. Гибель произошла 7 августа во время штурма дома Атамбаева.

На заседании комиссии по расследованию тех событий члены парламента поручили правительству и правоохранительным органам изучить озвученные факты из заключения.

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Как сообщал УНИАН, 7 августа силовикам не удалось успешно повести операцию по задержанию Атамбаева. События происходили в деревне Кой-Таш: бойцы спецназа ворвались в дом бывшего президента. Его сторонники оказали сопротивление правоохранителям, в результате столкновений пострадали обе стороны конфликта. На следующий день бывший лидер Киргизии решил сдаться силовикам после долгих переговоров. Вечером 8 августа он был задержан и отправлен в Бишкек.