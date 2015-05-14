МИД Турции заявило о нарушении прав человека в Крыму и угнетении крымских татар
Министр рассказал, что Крым посетила неофициальная делегация для изучения ситуации с правами человека на полуострове и, завершив свою работу, вернулась в Турцию.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявляет, что в Крыму оккупационные власти продолжают нарушать права людей, и особенно крымских татар.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чавушоглу сказал на итоговой пресс-конференции после заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО.
Министр рассказал, что Крым посетила неофициальная делегация для изучения ситуации с правами человека на полуострове и, завершив свою работу, вернулась в Турцию.
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"Делегация была разделена на две части в Крыму. Часть делегации посещала встречи, которые были организованы де-факто "правительством Крыма", и остальная часть делегации работала на улицах для персонального изучения проблем с правами человека в Крыму и соответствующего положения дел, и они беседовали с большим количеством разных людей", - сказал Чавушоглу.
Как он отметил, общения участниками делегации велось как с обычными гражданами, так и представителями гражданского общества.
Чавушоглу сообщил, что два дня назад он провел встречу с членами делегации, которые поделились наблюдательными оценками по Крыму.
"И конечно, они представят подробный отчет, и после чего я смогу поделиться с вами его результатами", - сказал Чавушоглу, отметив, что собранные данные турецкой делегации будут представлены международным правозащитным организациям.
"Мое впечатление, что в Крыму продолжается нарушение прав человека, и что крымские татары притесняются", - заключил Чавушоглу.