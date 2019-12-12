Президент Грузии заявила, что у страны «нет армии, нет вооружений и никогда не будет»

Зурабишвили своими словами пыталась объяснить, что Грузии необходимо улучшать свой имидж в мире в первую очередь за счет научных и культурных достижений.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили признала, что в стране нет армии, оружия и экономического потенциала.

Такое заявление глава государства сделала во время встречи с представителями научного сообщества, передает «Коммерсант».

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«У нас нет ни армии, нет и не будет оружия, нет ни того большого экономического потенциала, чтобы даже завоевать регион», — сказала верховный главнокомандующий Грузии. Однако отсутствие этих вещей, по ее словам, компенсируется за счет «другого сильного оружия» — культуры, знаний и науки.

Зурабишвили призвала представителей научного сообщества активно работать за рубежом, распространяя знания о Грузии как о «культурно-научном очаге и центре Кавказа». При этом она отметила, что об этой роли Тбилиси забывают сами грузины.

«Почему-то мы стали какой-то закомплексованной нацией, в то время как у нас есть огромные возможности», — отметила она.

Заявления Зурабишвили стали причиной скандала в Грузии. Президента раскритиковали представители оппозиции. Депутат Каха Окриашвили считает, что слова главы государства наносят репутационный ущерб не только ей, но и правящей партии. Член оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия призвал Зурабишвили «уйти, если она не может говорить», а мэр Тбилиси Каха Каладзе посоветовал главе государства «больше думать, когда она говорит об армии».

Премьер-министр страны Георгий Гахария заявил, что грузинская армия является сильной и эффективной единицей, чья боеспособность растет день ото дня. «Мы все должны извиниться перед грузинской армией, и прежде всего мы должны воздать должное этим героям», — сказал он. Администрация президента Грузии, комментируя скандал, обнародовала заявление о том, что слова Саломе Зурабишвили о грузинской армии были искажены и истолкованы вне контекста.

В конце ноября Зурабишвили была освистана протестующими в момент, когда она выходила из ресторана. Участники акции пытались войти в заведение, но президентская охрана не дала им этого сделать. Митингующие заявили, что считают Зурабишвили «негодным президентом» и хотят, чтобы она и другие представители власти знали, что им «нигде не будет комфортно».