Евросоюз раскритиковал смертный приговор бывшему президенту Египта Мурси

Об этом сообщает Радио Свобода

«Решение суда о смертной казни было принято как итог массового судебного процесса, что не соответствует обязательствам Египта в соответствии с международным законодательством», – заявила Могерини.

В Брюсселе выразили надежду, что вердикт суда будет пересмотрен по итогам апелляции. «Евросоюз выступает против смертной казни при любых обстоятельствах. Смертная казнь является жестоким и негуманным решением», – подчеркнула Федерика Могерини.

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В субботу суд в Египте приговорил к смертной казни Мурси и еще более ста человек по обвинению в причастности к массовому побегу из тюрьмы в 2011 году. Среди осужденных − лидеры возглавляемого Мурси движения «Мусульманское братство».

Мухаммед Мурси возглавил Египет в 2012 году. Через год его отстранили от власти в результате массовых протестов.

После отстранения от власти Мурси фигурировал сразу в нескольких судебных процессах.