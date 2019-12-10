"Не по всем пунктам": в Конгрессе США рассказали, как будут выдвигать обвинения против Трампа

В палате представителей США не стремятся выдвигать обвинения по всем пунктам.

Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф заявил, что в ходе импичмента президента Дональда Трампа следует сосредоточить обвинения на тех пунктах, к которым относится подавляющая часть показаний, не стремясь выдвинуть обвинения про всем вопросам.

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Об этом он сказал во время выступления по телеканалу CBS, передает «Голос Америки».

«Такова всегда была моя стратегия ... обвинять по тем (пунктам), по которым существуют наиболее сильные и непреодолимые доказательства, и не стремиться выдвигать обвинения по всем (пунктам), даже если возможны обвинения по другим вопросам», – рассказал Шифф.

Это высказывание прозвучало в ответ на вопрос, собираются ли демократы включить в список обвинений материалы, касающиеся препятствования правосудию, содержащиеся в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера относительно вмешательства России в выборы 2016 года.