Польша посмертно присудила Борису Немцову премию "Орел" имени Яна Карского

За смелость и откровенность отметили Бориса Немцова в Польше. Убитому оппозиционеру посмертно присудили премию "Орел" имени Яна Карского, сообщает 5 канал.

Организаторы решили, что Немцов как никто другой в этом году заслуживает эту награду. Ведь он так же пытался предупредить мир о преступлениях Москвы, как когда-то Карский - о злодеяниях нацистов.

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Премия не имеет денежного эквивалента, это лишь статуэтка. Получили ее в Варшаве - вдова и дочь политика.

"Мой папа всегда считал, что его роль как лидера оппозиции - просвещение. Это доклад, который освещает факты коррупции - "Путин. Коррупция", "Путин. Итоги", " Путин. Итоги 10 лет "... 12 мая состоялась в Москве презентация доклада "Путин-Война", над этим докладом он работал последние месяцы. Цель доклада - показать ложь путинского режима, тотальную пропаганду, а также привести огромное количество фактов участия российских войск на территории Украины", - отметила дочь Бориса Немцова Жанна.