Меркель впервые посетит Освенцим

Меркель также выступит с речью.

Канцлер Германии Ангела Меркель 6 декабря намерена совершить свой первый визит в польский Освенцим, где во времена Второй мировой войны был нацистский лагерь смерти «Аушвиц».

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Визит Меркель посвященный 10-й годовщине основания Фонда «Аушвиц-Биркенау», который занимается сохранением мемориала на месте бывшего лагеря смерти. Германия является крупнейшим донором фонда, передает радио Свобода.

Меркель и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пройдут через ворота с надписью «Arbeit macht frei» в бывшем концлагере «Аушвиц-Биркенау» и почтят память погибших минутой молчания.

Меркель также выступит с речью.

В лагере «Аушвиц-Биркенау» в годы Второй мировой войны, по оценкам, погибли более миллиона человек, большинство из которых составляли евреи.

Всего во время Холокоста нацисты и их сообщники убили 6 млн евреев.