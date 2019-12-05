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В Германии инсталляция с "пеплом" жертв Холокоста вызвала скандал

16:53, 05 декабря 2019
Мир
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Мемориал был установлен перед парламентом в Берлине / dw.com

Немецкие арт-активисты Центра политической красоты (ZPS) извинились за художественную инсталляцию, в которой якобы хранился пепел жертв нацизма.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Мемориал был установлен перед парламентом в Берлине в понедельник, 2 декабря, в качестве предупреждения канцлеру Ангеле Меркель об опасности сотрудничества с ультраправыми партиями.

Организация сообщила, что урна содержала останки жертв, которые были обнаружены в 23 местах возле бывших нацистских лагерей в Германии, Польше и Украине. На импровизированном мемориале группы также был лозунг «Вспоминать значит бороться».

«Мы хотели бы принести извинения всем пострадавшим, родственникам и тем, кто выжил, чьи чувства мы оскорбили. Мы хотели бы также извиниться, особенно перед еврейскими учреждениями, обществами или людьми, которые считают, что наша работа нарушает мир», – говорится в заявлении.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе открыли шуточные памятники Трампу и Ким Чен Ыну.

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Теги: #Германия#инсталяция