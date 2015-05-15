Лукашенко прошел проверку на антисемитизм

Такой ответ на свое обращение получила белорусская правозащитница Татьяна Ревяко, пишет Белорусский партизан.

Чиновники прокуратуры убеждены, что доводы правозащитницы «дискуссионные», сама же Татьяна Ревяко будет добиваться ответа по существу.

"Исходя из содержания вашего обращения, информации о нарушении законодательства в нем не содержится, приведенные Вами доводы носят дискуссионный характер. При таких обстоятельствах оснований для разрешения его по существу не имеется", - такой ответ получила правозащитница с подписью заместителя начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Елисеева.

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Напомним, 29 апреля 2015 года, выступая с ежегодным посланием к народу и парламенту, президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь к председателю Миноблисполкома Семену Шапиро, сказал следующее: "Я вас просил год назад взять всех евреев под контроль в Беларуси".

Правозащитница обратилась в Генпрокуратуру сразу же после этого, попросив провести прокурорскую проверку и выяснить "под какой контроль глава государства дал распоряжение поставить данную национальную группу, в связи с какими обстоятельствами и какой целью".

Она также просила дать оценку данного высказывания Лукашенко с целью выяснения, не содержится ли в нем признаков преступления, предусмотренного Статьей 130 Уголовного кодекса Беларуси "Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни".