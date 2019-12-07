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Верховный суд США приостановил исполнение смертных приговоров

10:49, 07 декабря 2019
Мир
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REUTERS

Суд отклонил ходатайство администрации Трампа, которая пыталась отменить временный запрет на исполнение высшей кары на федеральном уровне, пишет DW.

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Таким образом, в ближайшее время не будут выполнены четыре смертных приговора. Одного из осужденных планировали казнить утром 9 декабря, трех – в конце января. Выполнение еще одного приостановили в связи с другим процессом.

Отмечается, что 2 декабря Администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой отменить решение апелляционного суда в Вашингтоне о запрете смертных приговоров федеральных судов.

Судебная тяжба ведется не из-за смертной казни как таковую, а из-за метода ее выполнения. Суд в Вашингтоне считает недопустимым отклонение от действующей с 1994 года нормы о применении смертельной смеси из трех веществ, а правительство планировало применить смертельную дозу из одного вещества – психотропного препарата пентобарбитал.

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Теги: #США#смертная_казнь