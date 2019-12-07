Импичмент Трампу: Белый дом отказался участвовать в публичных слушаниях

В письме к комитету адвокат Белого дома Пэт Сиполлоне назвал расследование «совершенно необоснованным».

Белый дом не будет принимать участия в публичных слушаниях по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу, которые пройдут на следующей неделе.

Об этом Администрация сообщила демократам в пятницу, пишет REUTERS.

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В письме к комитету адвокат Белого дома Пэт Сиполлоне назвал расследование «совершенно необоснованным».

«Мы не видим причин для участия, поскольку процесс несправедливый», – сказал агентству высокопоставленный представитель Администрации на условиях анонимности. По его словам, процесс импичмента Трампу спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси начала еще до того, как комитет услышал хотя бы какие-то доказательства.

«Спикер уже объявила о вероятном результате, и они не дадут нам возможности вызвать любых свидетелей», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что президент Дональд Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.