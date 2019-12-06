В результате стрельбы на базе ВМС во Флориде погибли четыре человека

Около десяти человек получили ранения.

В результате стрельбы на базе ВМС во Флориде погибли по меньшей мере четыре человека.

Как сообщает DW со ссылкой на агентство AP, неизвестный открыл стрельбу на авиабазе ВМС США в штате Флорида.

На авиабазе "Пенсакола" ВМС США неизвестный отрыл огонь из стрелкового оружия. В результате стрельбы от пуль злоумышленника погибли по меньшей мере три человека. Еще около десяти человек получили ранения.

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Как сообщил шериф округа Эскамбия, всего было ранено 11 человек, в том числе два заместителя шерифа, которые прибыли на место инцидента. Один из заместителей шерифа застрелил нападавшего.

Как впоследствии сообщили представители властей, злоумышленник открыл огонь в учебном корпусе авиабазы. Подозреваемый в стрельбе - военный из Саудовской Аравии, правоохранители проверяют возможный террористический мотив преступления. Отмечается, что на авиабазе "Пенсакола" учатся военные из разных стран мира.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 6 декабря, на авиабазе ВМС США в Пенсаколе, штат Флорида, произошла стрельба, в результате погиб один человек, несколько пострадали.