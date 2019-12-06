"Все выходы оцеплены": на авиабазе ВМС США снова стреляли

Один человек погиб, еще несколько пострадали.

В пятницу, 6 декабря, на авиабазе ВМС США в Пенсаколе, штат Флорида, произошла стрельба, в результате погиб один человек, несколько пострадали.

Читайте такжеМинистр ВМС США ушел в отставку из-за разногласий с Трампом - СМИОб этом говорится в сообщении авиабазы в Twitter.

«Все выходы оцеплены из-за сообщения об активном стрелке», – отметили на авиабазе.

Как сообщает НВ, представитель шерифа округа Эскамбиа заявил, что стрелок погиб. В больнице Baptist Health Care сообщили, что к ним привезли пятерых пострадавших.

Это второй инцидент со стрельбой, произошедший на американском военном объекте на этой неделе.