"Все выходы оцеплены": на авиабазе ВМС США снова стреляли
16:52, 06 декабря 2019Мир
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Один человек погиб, еще несколько пострадали.
В больнице сообщили, что к ним привезли пятеро пострадавших / wikimapia.org
В пятницу, 6 декабря, на авиабазе ВМС США в Пенсаколе, штат Флорида, произошла стрельба, в результате погиб один человек, несколько пострадали.
Читайте такжеМинистр ВМС США ушел в отставку из-за разногласий с Трампом - СМИОб этом говорится в сообщении авиабазы в Twitter.
«Все выходы оцеплены из-за сообщения об активном стрелке», – отметили на авиабазе.
Как сообщает НВ, представитель шерифа округа Эскамбиа заявил, что стрелок погиб. В больнице Baptist Health Care сообщили, что к ним привезли пятерых пострадавших.
Это второй инцидент со стрельбой, произошедший на американском военном объекте на этой неделе.
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