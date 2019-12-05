Die Welt: Украина может "спасти" отношения ФРГ и России после убийства чеченца

Потенциальный успех Нормандской встречи может стать оправданием для Берлина не обострять отношения с Кремлем по примеру покушения в Солсбери.

После убийства гражданина Грузии в центре Берлина правительство Германии наконец выдворило двоих российских дипломатов. Россия угрожает жестко ответить. Будет ли обострение ситуации? Все может пойти по трем потенциальным сценариям.

Об этом пишет Die Welt, напоминая, что с момента скандального убийства в парке в центре немецкой столицы прошло три месяца. И только теперь федеральное правительство Германии выдворило двух российских дипломатов за причастность их страны к жестокой расправе над чеченцем.

Первый из возможных сценариев дальнейшего развития событий предусматривает, что Россия пойдет на сотрудничество с немецким следствием. Это может быть продиктовано тем, что на протяжении последних нескольких месяцев Владимир Путин пытался улучшить отношения с Евросоюзом. 2018 год был довольно тревожным.

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Состоялось покушение на бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании, что стало причиной масштабного дипломатического кризиса. Потом Россия устроила военный конфликт с Украиной в Керченском проливе. Поэтому в сравнении с прошлым годом 2019-й кажется чрезвычайно спокойным.

"Путин может захотеть сохранить эту новую динамику, чтобы не отпугнуть Германию как важного партнера России в Европе. К тому же президент Франции Эммануэль Макрон тоже взял курс на сближение с Москвой", - пишет издание.

Поэтому чтобы погасить пожар убийства чеченца в Берлине российская сторона может найти козла отпущения и выдать его Германии. Но так могло бы произойти в ближайшие дни, если бы в Кремле сидела миролюбивая версия бывшего агента КГБ. Реальный Путин ограничен свом политическим стилем и системой правления. Если Россия возьмет и согласится на сотрудничество с Германией, это навредит его репутации среди простых россиян и членов аппарата безопасности. Поэтому этот сценарий маловероятен.

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Второй сценарий: взаимная эскалация. В России растет разочарование немцами, которые ставят под сомнение российско-германские отношения из-за "такой мелочи", как политическое убийство. В конце концов, чеченцев, которые воевали за независимость от России, убивали, например, в Австрии и ОАЭ. И это не приводило к негативным последствиям. Почему же Германия готова поднять шум?

Поэтому Кремль может начать закручивать спираль эскалации. Он может отправить домой двух работников немецкого посольства в Москве. Он может отказаться от участия в саммите относительно войны в Украине, запланированном на понедельник. Тем временем, в Госдуме могут прозвучать требования принять меры против немецких СМИ и деятелей культуры, которые якобы "оказывают влияние" на российскую политику. Но, по мнению издания, такой крах российско-немецких отношений тоже маловероятен. Ведь ни Германия, ни Россия не заинтересованы в такой эскалации.

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Третий сценарий говорит, что эскалация будет, но очень сдержанной. Россия сначала многозначительно пригрозить последствиями. Кремль вышлет двух немецких дипломатов и на этом все. За несколько дней до "нормандской встречи" Путин не захочет рвать отношения с Берлином. Ведь он надеется на потепление с ЕС и снятие санкций, если переговоры о Донбассе продвинутся вперед. Немецкая сторона в среднесрочной перспективе тоже откажется от резких шагов. В конце концов, убийство чеченца в Берлине не такое, как покушение на Скрипаля. На немецкой территории никто химическое оружие не применял. Макрон, кажется, хочет заключить мировое соглашение с Россией относительно Украины. И немецкие дипломаты вряд ли захотят рисковать такой перспективой. На это, кажется, и надеется Путин. Поэтому вероятность такого сценария высока.