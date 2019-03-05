В деле об отравлении Скрипалей появился четвертый подозреваемый - СМИ (видео)

Сейчас известны имена трех россиян, причастных к покушению на Скрипаля и его дочь.

В деле об отравлении Скрипалей появился четвертый подозреваемый, который также является сотрудником ГРУ России.

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Как сообщает ТСН, такие данные появились в интернет-издании The Insider. Сейчас известны имена трех россиян, причастных к покушению на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери.

Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, была разработана в России.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов. Дело Скрипалей привело к серьезному обострению отношений между Великобританией и РФ.

Ряд европейских стран выслали российских дипломатов в ответ на отравление в Солсбери.

14 февраля сообщалось, что расследователи Bellingcat раскрыли настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который скрывался под именем "Сергей Федотов". Этим подозреваемым является Денис Вячеславович Сергеев - высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической академии России.