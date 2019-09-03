Politico: Убийство «врага» Кремля в Берлине срывает попытки Германии сблизиться с Россией

Своими дерзкими преступлениями Москва не оставляет немецкой стороне иного выбора, как занять еще более жесткую позицию против нее.

Это было хрестоматийное убийство. По крайней мере, пока подозреваемого не арестовали с паспортом России в руках, оно таким было. Берлин тихо закипает от раздражения после расправы над бывшим чеченским военным, которого расстреляли посреди бела дня на прошлой неделе.

Как пишет Politico, немецкие правоохранители подозревают, что подозреваемый в преступлении был агентом России. Это дело похоже на отголоски отравления российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, а также целый ряд других убийств врагов Кремля. Но это первый подобный инцидент, который произошел на немецкой территории после Холодной войны.

В Берлине, который взял на себя бремя поддержания открытого диалога с Москвой на фоне нынешнего напряжения, любой российский след в деле будет рассматриваться как огромная провокация. Москва, в свою очередь, отрицает любую причастность к убийству.

Если правоохранители Германии выяснят, что Россия приказала убить чеченца, у правительства канцлера Ангелы Меркель не будет другого выбора кроме публичного протеста. Из-за этого отношения между странами могут войти в штопор как раз тогда, когда немецкая сторона вместе с Францией начали продвигать свою инициативу по завершению войны в Украине.

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Несмотря на то, что немецкая поддержка санкций против России сделала отношения между странами напряженными, Берлин все равно остается ключевым партнером для Кремля. Несмотря на давление со стороны США и других союзников за поддержку газопровода «Северный поток-2», Германия сохраняет свою приверженность к проекту. Всего за два дня до убийства в Берлине министр иностранных дел Хайко Маас встречался с российским главой МИД Сергеем Лавровым в Москве, чтобы обсудить войну в Украине.

Службы безопасности Германии изо всех сил пытались выяснить, кто заказал убийство в столице и почему.

«Многие вещи остаются нечеткими. Вопрос в том, можем ли мы найти ответы», - сказал прокурор Берлина Мартин Стелтнер.

Сначала в немецкой столице надеялись, что расправа над чеченцем как-то связана с подпольной торговлей наркотиками в городе. Убийство казалось слишком наглым, слишком бессмысленным, чтобы его приписывать спецслужбам России. Более того, Берлин стал узлом для чеченских преступных кланов. Поэтому убийства из-за войны между ними – не новинка. Но многие доказательства указывают, что следы ведут все же в Москву.

Убийство произошло после обеда 23 августа в парке вблизи центра города. Велосипедист подъехал к Зелимхану Хангошвили, который шел в мечеть, и выстрелил ему в затылок из пистолета Glock 26. После этого подозреваемый проехал к реке Шпрее, где переоделся и скинул велосипед и пистолет в воду. Продолжить бегство он собирался на электрическом скутере. Пара подростков увидела подозреваемого и сообщила полицейским неподалеку. Они схватили мужчину и установили за считанные минуты, что его зовут Вадим Соколов.

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Как оказалось, он прибыл в Берлин из Парижа за неделю до убийства. Франция дала ему туристическую визу еще на несколько недель раньше. Это позволило ему свободно передвигаться по Шенгенской зоне. Организация Bellingcat установила, что имя «Вадим Соколов» и личность подозреваемого фальшивые. К примеру, адреса в Санкт-Петербурге, указанного в его документах, просто не существует.

«Несмотря на тот факт, что у него был настоящий паспорт, мы определили, что такое лицо не существует в российской базе данных граждан», - пояснили в Bellingcat.

По мнению экспертов, это указывает на принадлежность подозреваемого к российским спецслужбам, которые могли через государственный бюрократический аппарат выдать официальные, но ненастоящие документы.