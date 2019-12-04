Германия выдворила двух сотрудников российского посольства

Причиной выдворения стала возможная причастность Москвы к убийству чеченца в центре Берлина.

Правительство Германии выслало из страны двух сотрудников посольства России в связи с убийством в Берлине чеченца, бывшего полевого командира.

Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на заявление МИД Германии.

Читайте такжеThe Guardian: Генпрокуратура Германии подозревает Россию в убийстве “врага Кремля” в Берлине

Согласно заявлению, два сотрудника посольства России в Германии были объявлены персонами нон-грата, поскольку российские власти, несмотря на настойчивые требования, не оказали достаточного содействия в расследовании убийства в берлинском парке Tiergarten 23 августа.

В документе отмечается, что в последний раз представитель МИД ФРГ Андреас Михаэлис обращался с такой просьбой к послу России в Германии Сергею Нечаеву 20 ноября.

"Однако российская сторона затягивала исполнения требования правительства Германии оказать содействие в расследовании преступления", – сказано в заявлении.

На фоне того, что федеральная прокуратура Германии с 4 декабря взяла на себя расследование преступления, а также учитывая, факты, свидетельствующие, что убийство было исполнено по заказу российских или чеченских властей, правительство Германии продолжает настаивать на том, чтобы Россия начала содействовать в расследовании этого преступления.

Ранее в тот же день Федеральная прокуратура Германии, которая взяла на себя расследование этого убийства, сообщила, что у нее имеются основания предполагать, что к организации убийства могут быть причастны российские власти.

Напомним, убийство Зелимхана Хангошвили произошло после обеда 23 августа в парке вблизи центра Берлина. Велосипедист подъехал к мужчине, который шел в мечеть, и выстрелил ему в затылок из пистолета Glock 26.

После этого подозреваемый проехал к реке Шпрее, где переоделся и скинул велосипед и пистолет в воду. Продолжить бегство он собирался на электрическом скутере. Пара подростков увидела подозреваемого и сообщила полицейским неподалеку. Они схватили мужчину и установили за считанные минуты, что его зовут Вадим Соколов.