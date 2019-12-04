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Путин напугал россиян атакой США из космоса

18:01, 04 декабря 2019
Мир
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Владимир Путин / REUTERS

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Его цитирует ТАСС в среду, 4 декабря.

По словам президента России, США ускоренно создают космические силы и открыто планируют в космосе боевые операции.

«В рамках поставленных задач уже проводят мероприятия оперативной подготовки», -  сказал он на совещании по развитию ВМФ.

Путин подчеркнул, что ситуация требует «повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом».

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что в Альянсе определили космос новым оперативным полем деятельности.

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Теги: #Путин#космос