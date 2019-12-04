По словам президента России, США открыто планируют в космосе боевые операции.

Президент России Владимир Путин напугал россиян атакой США из космоса.

Читайте такжеКосмос как сфера военной деятельности. К чему готовится НАТО (укр.)

Его цитирует ТАСС в среду, 4 декабря.

По словам президента России, США ускоренно создают космические силы и открыто планируют в космосе боевые операции.

«В рамках поставленных задач уже проводят мероприятия оперативной подготовки», - сказал он на совещании по развитию ВМФ.

Путин подчеркнул, что ситуация требует «повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом».

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что в Альянсе определили космос новым оперативным полем деятельности.