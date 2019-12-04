Путин напугал россиян атакой США из космоса
18:01, 04 декабря 2019Мир
554 0
По словам президента России, США открыто планируют в космосе боевые операции.
Владимир Путин / REUTERS
Президент России Владимир Путин напугал россиян атакой США из космоса.
Читайте такжеКосмос как сфера военной деятельности. К чему готовится НАТО (укр.)
Его цитирует ТАСС в среду, 4 декабря.
По словам президента России, США ускоренно создают космические силы и открыто планируют в космосе боевые операции.
«В рамках поставленных задач уже проводят мероприятия оперативной подготовки», - сказал он на совещании по развитию ВМФ.
Путин подчеркнул, что ситуация требует «повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом».
Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что в Альянсе определили космос новым оперативным полем деятельности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter