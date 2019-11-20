В НАТО определили космос новым оперативным полем деятельности

В то же время генсек Альянса отметил, что НАТО не намерен размещать там оружие - космос имеет важное значение для сдерживания и обороны Альянса, в том числе с целью навигации, сбора разведывательных данных и выявления ракетных пусковых платформ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что в Альянсе определили космос новым оперативным полем деятельности.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса.

"Сегодня министры приняли важные решения для постоянной адаптации НАТО. Мы согласились, что космос должен быть новым оперативным полем деятельности для НАТО параллельно с воздушным пространством, сушей, морем и киберпространством. Космос является частью нашей повседневной жизни на Земле, он может быть использован для мирных целей, но его также можно агрессивно использовать", - заявил Столтенберг.

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При этом он отметил, что сигнал спутников в космосе можно заглушить, сломать с помощью хакерских атак или также спутники можно вооружать. "Противоспутниковое оружие может нанести вред коммуникациям и другим услугам, когда наши общества зависят от воздушного сообщения, прогнозов погоды или банковских дел", - сказал Столтенберг.

Кроме того, он отметил, что космос имеет существенно важное значение для сдерживания и обороны Альянса, в том числе с целью навигации, сбора разведывательных данных и выявления ракетных пусковых платформ.

"Около 2 тысяч спутников сейчас находятся на орбите Земли, и около половины из них принадлежит странам НАТО. НАТО не намерен размещать оружие в космосе. Мы являемся оборонным альянсом, и наш подход будет полностью соответствовать международному праву", - подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что определение космоса новым оперативным полем деятельности для НАТО поможет "принять во внимание все аспекты, чтобы обеспечить успех миссий Альянса".

Кроме того, это позволит планировщикам НАТО делать запросы для членов для обеспечения возможностей и услуг с целью получения спутниковой связи или данных спутниковых изображений.