"Черная пятница" в разгаре: в США начались грандиозные распродажи (фоторепортаж)

Продавцы американских магазинов обещали покупателям скидки до 90%.

В США стартовала долгожданная «Черная пятница» - в большинстве магазинов начались грандиозные распродажи.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Готовились к черной пятнице за несколько месяцев - нанимали дополнительный персонал и раздавали купоны на скидки. Открытия магазина "Мейсис" ждали несколько тысяч посетителей, они выстроились в длиннющие очереди. И после того, как двери центра распахнулись, люди ринулись по бутикам, чтобы приобрести хотя бы что-то по привлекательной цене.

Скидки продавцы обещали до 90%, правда, обычно дешевеют недорогие товары, а вот ценные бренды ценники практически не меняют.

Ранее УНИАН писал о крупнейших украинских распродажах на «Черную пятницу».