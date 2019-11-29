"Черная пятница" в разгаре: в США начались грандиозные распродажи (фоторепортаж)
11:03, 29 ноября 2019Мир
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Продавцы американских магазинов обещали покупателям скидки до 90%.
REUTERS
В США стартовала долгожданная «Черная пятница» - в большинстве магазинов начались грандиозные распродажи.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Готовились к черной пятнице за несколько месяцев - нанимали дополнительный персонал и раздавали купоны на скидки. Открытия магазина "Мейсис" ждали несколько тысяч посетителей, они выстроились в длиннющие очереди. И после того, как двери центра распахнулись, люди ринулись по бутикам, чтобы приобрести хотя бы что-то по привлекательной цене.
Скидки продавцы обещали до 90%, правда, обычно дешевеют недорогие товары, а вот ценные бренды ценники практически не меняют.
Черная пятница в разгаре: в США начались грандиозные распродажи
Ранее УНИАН писал о крупнейших украинских распродажах на «Черную пятницу».
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