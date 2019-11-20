Черная пятница 2019: когда и где начнутся самые большие распродажи в Украине

Украинские торговые сети и ритейлеры не отстают от мировых трендов и готовят на "Черную пятницу" внушительные скидки.

Уже через несколько дней весь мир накроет очередной бум шопинга, связанный с традиционным днем распродаж – «Черной пятницей». В этом году этот день выпал на 29 ноября.

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Изначально «Черная пятница» возникла в США – так около полувека назад начали называть день традиционной американской распродажи после Дня благодарения. Дата "Черной пятницы" и сейчас зависит от того, когда этот праздник отмечается в Америке.

Версии о происхождении названия расходятся – некоторые связывают его с традициями бухгалтерского учета в США (вести учет расходов красной ручкой, а доходов – черной). Самая популярная версия связана с беспорядками в Филадельфии в середине шестидесятых, когда распродажи спровоцировали покупательский ажиотаж, став причиной транспортного коллапса и массовых столкновений.

Маркетологи со всего мира не могли оставаться в стороне от такой выгодной традиции. Со временем «Черную пятницу» начали проводить и в других странах, где американский День благодарения не отмечается.

Сегодня считается, что с «Черной пятницы» начинается праздничный сезон распродаж в преддверии Нового года и Рождества. Это отличная возможность выбрать подарки близким и начать предпраздничный шопинг.

Украинские торговые сети и ритейлеры не отстают от мировых трендов и готовят на «Черную пятницу» масштабные программы скидок и распродаж. УНИАН разбирался, чего стоит «Черная пятница» в Украине.

Розетка – черная пятница

Крупнейший украинский онлайн-ритейлер ROZETKA ежегодно готовит на «Черную пятницу» большую распродажу. Уже сейчас на сайте «Розетки» запущен счетчик до начала новой акции – распродажа начнется 00:00 29 ноября.

Тем, кто скачает мобильное приложение ритейлера и зарегистрируется, обещают предоставить доступ к распродаже на час раньше.

В рамках акции пользователям предлагают получить premium-статус со скидкой. Такие покупатели получают право на бесплатную доставка товаров без ограничения количества заказов.

Интернет-ритейлер заверяет, что выгодные предложения найдутся в каждой категории товаров – от электроники, до мебели, парфюмерии и даже дешевых авиабилетов.

Цитрус – черная пятница

Крупная сеть магазинов электроники «Цитрус» не желает отставать от конкурентов в «Черную пятницу». На сайте сети также запущен счетчик до начала распродажи и бонус для тех, кто скачает мобильное приложение ритейлера.

В «Цитрусе заявляют», что в этом году скидки будут распространяться не только на определенные модели, а на целые категории техники:

Телевизоры, консоли, геймпады;

Устройства для умного дома и клининга;

Фитнес-гаджеты;

Игрушки и роботы для детей;

Видео и экшн-камеры, аксессуары;

Напольная и портативная акустика;

Персональный транспорт и аксессуары для него;

Интимные гаджеты для взрослых;

Одежда и рюкзаки.

Анонсированы скидки в размере от 7 до 70%.

Комфи – черная пятница

Еще один крупный украинский ритейлер гаджетов и бытовой техники – Comfy, ведет на своем сайте обратный отсчет до начала большой распродажи. Магазин обещает скидки по целому ряду категорий товаров и уже сейчас выставил ряд товаров с заманчивыми ценниками.

Среди них – игровой ноутбук ігровий Acer Nitro 5, смарт-часы Apple Watch Series 5, и доступные беспроводные наушники Xiaomi Mi True Wireless Earbuds.

Фокстрот – черная пятница

Одна из старейших украинских сетей магазинов электроники и бытовой техники обещает скидки до 70% с 28 ноября до 2 декабря.

На ряд товаров скидки действуют уже сейчас. Среди них – смартфоны, телевизоры, ноутбуки, холодильники и стиральные машины.

Алло – черная пятница

Крупный ритейлер электроники и гаджетов «Алло» обещает покупателям скидки на смартфоны, гаджеты и аксессуары. Количество акционного товара, при этом, будет ограничено.

В «Алло» распродажа начнется в ночь с 28 на 29 ноября. Чтобы получить доступ к распродаже в числе первых, «Алло» предлагает покупателям скачать мобильное приложение или зарегистрироваться по специальной форме на сайте.

Юск – черная пятница

Международная торговая сеть товаров для дома JYSK также готовит на «Черную пятницу» большую распродажу. Скидки до 70% будут действовать с 28 ноября по 1 декабря, и затронут более 2 тысяч товаров.

Покупателям предлагают сделать покупку онлайн, либо бесплатно зарезервировать ее и забрать на кассе в магазине.

Напомним, 11 ноября в мире отмечался Всемирный день шопинга, который сегодня противопоставляют знаменитой «Черной пятнице».