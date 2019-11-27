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Все в крови: на видео показали последствия смертельного столкновения птицы с самолетом

12:25, 27 ноября 2019
Мир
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Самолет сел успешно / Скриншот

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Ролик показали в Twitter Lenta.ru. "Кровь, куски плоти, осколки. Вот, что может случиться, когда птица врезается в самолет. Но сели успешно", - говорится в подписи к нему.

На кадрах видна кабина самолета, в которой сидят испуганные пилоты. За мгновение до съемки видео в окно врезалась птица и разбилась. Она пробила стекло, возле которого находился один из пилотов.

На кадрах видна забрызгана кровью одежда мужчин. В конце видео можно увидеть пилота, у которого кровь и на лице.

Ранее в соцсетях распространяли видео с Boeing 737 болгарской авиакомпании, который попал в зону турбулентности.

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Теги: #самолет#птица