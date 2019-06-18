Boeing 737 попал в зону турбулентности: стюардессу подбросило к потолку, кипяток разлился на пассажиров (видео)

В результате инцидента на борту самолета травмировались 10 людей.

В соцсетях распространяется видео с Boeing 737 болгарской авиакомпании, который попал в зону турбулентности.

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Самолет так трясло, что одну из стюардесс подбросило к потолку, а кипяток, который она держала в руках, разлился на пассажиров, говорится в сюжете ТСН.

В результате инцидента травмы получили 10 людей, среди них и те, кто получил ожоги от кипятка.

Сразу после приземления в Швейцарии, куда судно направлялось, пострадавших госпитализировали.

Как сообщал УНИАН, 5 мая лайнер "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево". Основная версия возгорания самолета - попадание молнии. Всего на борту самолета находились 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек.