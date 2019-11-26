"Жив с головы до пят" - глава МИД Германии ответил Макрону о состоянии НАТО

Спор между Францией и Германией относительно перспектив НАТО обещает быть одним из ключевых моментов на предстоящем саммите альянса в Лондоне.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в своей речи на Берлинском форуме по внешней политике дал оценку состояния дел в НАТО - альянс, по его мнению «жив с головы до пят».

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«Североатлантический альянс жив - с головы до пят. Даже если кто-то ставит другие диагнозы», - заявил Маас, передает kommersant. Таким образом, немецкий дипломат заочно поспорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который в интервью изданию The Economist заявил о «смерти мозга» НАТО. Реплика французского лидера относилась, прежде всего, к противоречиям между США и Турцией и их несогласованным действиям в Сирии. Во многих странах-членах альянса этот диагноз вызвал непонимание и раздражение. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что блок сохраняет силу и единство.

Хайко Маас в ходе своего выступления в Берлине также сообщил, что Германия выступила с инициативой создания специальной экспертной группы для проведения аудита состояния дел в НАТО.

Спор между Францией и Германией относительно перспектив НАТО обещает быть одним из ключевых моментов на предстоящем саммите альянса в Лондоне (пройдет 3–4 декабря). Франция настаивает на реформировании НАТО, в то время как Германия считает, что спешить с нововведениями не стоит.