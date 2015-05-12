Каждый третий россиянин уверен в победе России над НАТО в случае войны - опрос

Еще один страх, актуализировавшийся среди российского населения в последнее время, – это возможность военного вторжения США (так думает каждый третий россиянин, ощущающий угрозу).

Об этом говорится в исследовании Левада-Центра.

Несмотря на подъем внешней ксенофобии по отношению к странам Запада, для каждого второго опрошенного возможный сценарий войны между Россией и странами НАТО является нежелательным, потому что «в такой войне не может быть победителей».

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Вместе с тем каждый третий уверен, что победила бы Россия. Большая часть россиян считает, что «милитаризация» российского общества носит вынужденный, оборонительный характер, поэтому готовность политическим руководством России использовать первыми ядерное оружие кажется маловероятным 42% респондентов.

Однако в целом заявление В. Путина о готовности применить ядерное оружие вызывает достаточно серьёзный страх среди населения.