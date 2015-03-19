МИД озабочен проявлениями ксенофобии и экстремизма в России

Об этом говорится в Заявлении ведомства.

«Антиукраинские настроения, которые активно подпитываются российскими средствами массовой информации, стали реалиями повседневной русской жизни. Распространение таких настроений создает угрозу для личной безопасности украинцев и, в некоторых случаях, приводит к трагическим последствиям, например таким, как жестокое убийство 14 февраля 2015 года в Московской области группой националистически настроенных молодых людей гражданина Украины Романа Музыченко», отмечается в документе.

Читайте такжеБлагодаря Бузине в Украине могут принять закон о ксенофобии

Министерство иностранных дел требует от российской стороны немедленно провести всестороннее расследование данного преступления для установления и наказания лиц, виновных в убийстве гражданина Украины.

В Заявлении также отмечается, что «Министерство также ожидает от российской стороны исчерпывающих мер по недопущению в будущем любых проявлений нетерпимости по национальным признакам относительно украинцев и лиц других национальностей».