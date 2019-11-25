В Британии подростки с мачете устроили массовую драку в кинотеатре: задержаны дети 13-14 лет (видео)

Потасовка произошла во время сеанса диснеевского мультика "Холодное серце 2".

В кинотеатре города Бирмингэм (Великобритания) полиция прекратила массовую стычку подростков. У задержанных изъяли ножи-мачете.

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Как сообщает Independent, инцидент произошел во время сеанса мультфильма «Холодное сердце-2», на сеансе находились семьи с детьми. Беспорядки в комплексе привели к эвакуации зрителей.

По информации полиции, в стычке принимали участие до сотни подростков. Некоторые были вооружены мачете. Для восстановления порядка в комплекс направили десятки офицеров полиции. Семеро правоохранителей получили легкие ранения в столкновениях с толпой.

Причина беспорядков устанавливается. По мнению следователей, речь идет об организованном столкновении двух враждебных друг другу группировок.

Отмечается, что для восстановления порядка полиция применила шокеры и привлекла служебных собак. Пятеро подростков біли задержаны. 13 летняя девочка, еще одна девушка и парень 14 лет, а также 19-летний юноша подозреваются в нападении на полицейских. Еще один 14-летний парень задержан за препятствование действиям полиции.

Администрация кинотеатра была вынуждена закрыть его до конца вечера.

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