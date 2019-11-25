Washington Post: Белый дом оправдал блокирование помощи для Украины «задним числом»

У Трампа начали искать юридическое оправдание только через месяц, когда появилась анонимная жалоба на поведение американского президента в отношении Киева.

Белый дом провел конфиденциальную проверку решения президента Дональда Трампа заблокировать военную помощь США для Украины. Процесс, который охватил сотни документов, обнаружил масштабные усилия, нацеленные оправдать поступок американского лидера постфактум. Также были споры относительно законности задержки помощи.

Об этом Washington Post со ссылкой на троих людей, ознакомленных с документами. Проверку провел офис адвоката Белого дома на фоне процесса импичмента, который был запущен в Конгрессе. Процесс включал изучение переписки между главой администрации Миком Малвени и ведомством Белого дома по вопросам бюджета, в котором стороны искали способы оправдать решение Трампа уже после того, как деньги для Украины были заблокированы в середине июля.

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Один из собеседников Washington post рассказал, что юристы Белого дома обеспокоены, что эта проверка выявила определенные неприемлемые обсуждения и факты, которые могут как минимум унизить президента США. Пока не известно, может ли переписка Малвени или другие документы создать проблемы для Трампа в процессе импичмента. Но некоторые собеседники издания сказали, что они могут вызвать политические проблемы в случае публикации.

Неназванные сотрудники Ведомства по вопросам управления и бюджета признали, что внутренние обсуждения о замораживании 400 миллионов долларов для Украины проводились в августе. Эти разговоры они описали как спокойные и рутинные. А все внимание было сосредоточено на том, чтобы найти способ «помирить» решение президента с «Актом о бюджете и капиталовложениях». Ведь документ требует, чтобы исполнительная ветвь власти тратила выделенные средства так, как одобрил Конгресс. И только парламент может отменить эти расходы.

«Были юридические последствия на каждом шагу блокировки денег с целью проведения пересмотра политики», - сказала пресс-секретарь Ведомства по вопросам управления и бюджета Рейчел Семмел.

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«Наше ведомство тесно сотрудничает с другими агентствами над исполнением бюджета. Проводились рутинные процедуры и практики, а не велись споры», - добавила она.

Задержка передачи военной помощи для Украины в центре процедуры импичмента, запущенного демократами в Палате представителей. Конгрессмены проверяют, пытался ли президент США заставить Украину открыть политически выгодные для него расследование в обмен на американскую помощь, которая остро нужна Киеву на фоне военной агрессии России.

В начале августа в переписке Малвени попросил директора Ведомства по вопросам управления и бюджета Рассела Воута обновить юридическое обоснование задержки помощи для Украины. Также его интересовало, как долго ее можно будет еще блокировать. Трамп принял решение за месяц до того без оценки причин или юридического оправдания. Об этом изданию сказали чиновники Белого дома.

Письма свидетельствуют, что Воут и работники его ведомства настаивали на законности блокировки денег для Украины. В это же время члены Совета национальной безопасности США и Госдепартамента выступали против. В Ведомстве по вопросам управления и бюджета настаивали, что поскольку задержка «временная», то она законна. Главный юрист по вопросам бюджета составил 25 июля записку, в которой защищал решение Трампа о блокировании помощи по крайней мере на короткий срок.

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Просьба Малвени обосновать поступок президента США появилась через несколько дней после того, как в Белом доме узнали о том, что анонимный чиновник ЦРУ пожаловался главному адвокату ведомства на телефонный разговор Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 25 июля. В жалобе говорилось, что американский президент потребовал от украинской стороны начать расследование против Джо Байдена и его сына Хантера, а также продвигал безосновательную теорию о вмешательстве Украины в американские выборы в 2016 году.