Россия хочет отправить на Донбасс очередной "гуманитарный" конвой 14 мая

В Ростовской области начинается формирование очередной "гуманитарной" колонны для Донбасса. Об этом ТАСС сообщили в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС РФ.

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"Сегодня в 06:00 мск автомобильная колонна с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей вышла из Ногинского спасательного центра в Ростовскую область. Это только часть автомобилей, которые войдут в состав очередной колонны. Она будет сформирована в Донском спасательном центре", - сказал собеседник агентства.

В Ростовской области к автомобилям из подмосковного Ногинска присоединятся машины из других регионов России. Отправка "гуманитарной" помощи запланирована на 14 мая.

Напомним, эта так называемая "гуманитарная" колонна станет 26-й по счету.