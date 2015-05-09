Украинские художники рассказали о захвате российского павильона в Венеции

"Мы захватываем павильон страны, которая, как мы считаем, оккупировала другую страну. Мы делаем там "селфи" и таким образом как бы тоже оккупируем этот павильон", - так креативный директор находящейся в изгнании в Киеве донецкой группы художников "Изоляция" Дмитрий Сергеев объяснил русской службе Би-Би-Си смысл произведенной им и группой его товарищей акции.

Напомним, позавчера группа молодых людей в камуфляжных куртках с надписью крупными буквами ON VACATION (в отпуске - ред.) захватили российский павильон.

"Захват" был совершенно мирным, и никаких агрессивных или насильственных действий не предполагал.

Читайте такжеДонецкий граффитист создал серию рисунков о пытках в "ДНР""Мы вошли в здание павильона без камуфляжа, уже внутри надели свои куртки и, воспользовавшись имевшейся там инсталляцией, превратили ее в свою собственную инсталляцию. В этом и смысл слова "оккупация". Мы воспользовались чужим проектом в своих целях", - поясняет Дмитрий.

По его словам, большинство посетителей реагировали на акционистов позитивно.

"Многие российские посетители павильона присоединились к нам и тоже захотели принять участие в этой акции. Желающим мы раздавали комплекты нашего камуфляжа. Тут же люди в них облачались, фотографировались, ложились на пол, отдыхали, то есть устроили там нечто вроде пикника", - рассказал он.

Где-то через час полиция попросила "захватчиков" уйти.

Напомним, сегодня открылась 56-я Венецианская биеннале.