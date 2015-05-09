В Москве полиция разгромила альтернативную выставку ко Дню Победы (фото)
Полиция и представители Центра "Э" ФСБ России провели рейд в художественной галерее С-Арт в Москве, где проходила альтернативная выставка "Мы победили", приуроченная ко Дню Победы.
С выставки, открывшейся накануне, были изъяты представленные на ней работы художников-акционистов, а также компьютеры, принадлежащие галерее, сообщил Русской службе Би-би-си галерист и куратор Петр Войс.
По его словам, было применено насилие к находившемуся в помещении галереи художнику Олегу Басову из группы "Синий всадник" и приехавшему туда юристу.
Участники выставки представили свой взгляд на победу во Второй мировой войне и на георгиевскую ленточку, ставшую официальным атрибутом празднования.
За событиями в галерее наблюдала съемочная группа телеканала РЕН-ТВ, в репортаже которой позже говорилось, что на "нацистской" выставке "втоптаны в грязь святые символы Великой Победы".
Во многих работах на выставке "Мы победили" обыгрывается георгиевская ленточка, которая стала своего рода официозным символом празднования Дня Победы.
Удачной работой Войс назвал мясорубку, в которую загружаются фигурки советских и немецких солдат, которые в ней перемалываются. Из-под ножей мясорубки выходит георгиевская лента.
Этот арт-объект Войс считает одним из лучших произведений современного искусства, созданных за последние годы в России: "Это очень сильная, антивоенная работа". Мясорубка вызвала особое возмущение авторов заметки об инциденте в галерее на сайте РЕН-ТВ.
На другой работе изображен человек, который стоит на коленях и есть из таза лапшу из георгиевских лент. Также в числе экспонатов была серия произведений, изображающих ватники, украшенные бантами из георгиевских ленточек.
"Художники высказывают мнение, что мы живем во время победивших ватников", - объяснил Петр Войс.
По мнению художников, тема войны - это не только тема победы, как ее преподносят официальные власти. "Тут обязательно должны присутствовать категории вины и покаяния", - добавил галерист.
Европейская философская школа давно работает с темами вины и покаяния, а Россия по-прежнему почивает на лаврах военных побед, говорит куратор выставки.
"Я расцениваю это как погром, - сказал Петр Войск по телефону. – Погром галереи альтернативного искусства, которая не стеснялась никогда выражать свое мнение".