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На севере Сирии в результате теракта погибли 18 человек, еще около 30 пострадали

18:32, 16 ноября 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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На одной из автостоянок взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, сообщает агентство Анадолу.

В результате, по предварительным данным, погибли 18 и ранения получило по меньшей мере 30 мирных жителей. Вместе с тем есть вероятность увеличения числа погибших.

Взрыв нанес ущерб автомобилям и соседним зданиям.

Местные силы безопасности проводят расследование инцидента.

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Теги: #Сирия#теракт