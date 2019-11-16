На севере Сирии в результате теракта погибли 18 человек, еще около 30 пострадали
18:32, 16 ноября 2019Мир
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На одной из автостоянок взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.
Иллюстрация REUTERS
В результате теракта в районе Эль-Баб на севере Сирии, по предварительным данным, погибли 18 человек.
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На одной из автостоянок взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, сообщает агентство Анадолу.
В результате, по предварительным данным, погибли 18 и ранения получило по меньшей мере 30 мирных жителей. Вместе с тем есть вероятность увеличения числа погибших.
Взрыв нанес ущерб автомобилям и соседним зданиям.
Местные силы безопасности проводят расследование инцидента.
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