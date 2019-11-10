Россия, Асад и проиранские силы за месяц убили в Идлибе 75 человек

В результате наземных и воздушных ударов сил Асада и России в октябре погибли два представителя «белых касок».

В результате атак подразделений Асада, России и проиранских группировок на населенные пункты в Идлибской зоне деэскалации (северо-запад Сирии) погибли 75 мирных жителей.

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Об этом со ссылкой на Управление гражданской обороны Идлиба («Белые каски») сообщает турецкое агентство «Анадолу».

Отмечается, что за октябрь режим Асада, проиранские группировки и Россия нанесли 3557 артиллерийских, ракетных и около 300 авиаударов по региону.

В результате погибли 75 мирных жителей, в том числе 13 детей и 10 женщин. 162 человека получили ранения, среди них 32 ребенка и 36 женщин.

В результате наземных и воздушных ударов сил Асада и России в октябре погибли два представителя «белых касок».

Отмечается, что Режим Башара Асада и его союзники в нарушение договоренностей по Идлибу от 17 сентября 2018 года регулярно подвергают зону деэскалации массированным атакам.

Ранее сообщалось, что в результате авиаударов России по населенным пунктам на северо-западе Сирии разрушено здание роддома и детской больницы.