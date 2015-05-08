Китай и Россия подписали ряд соглашений

Среди них – соглашение об открытии кредитной линии на 6 миллиардов китайских юаней (свыше 966 миллионов долларов США) для российского «Сбербанка» в Китайском банке развития, пишет Радио Свобода.

Соглашения подписали после переговоров руководителей двух стран в Москве. Президент Китая Си Цзиньпин находится в столице России по случаю участия в торжествах к 70-летию окончания Второй мировой войны в Европе, которые состоятся в Москве в субботу, 9 мая.

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время Пекин является ведущим стратегическим партнером Москвы.

Читайте такжеКитай и Россия проведут совместные учения в Средиземном мореСи Цзиньпин, со своей стороны, сказал, что переговоры подтвердили единство взглядов двух стран по многим глобальным вопросам.

Он также пригласил Путина посетить Китай на китайский День победы над Японией 3 сентября.

Китай, как и Россия, празднует свой День победы во Второй мировой войне на день позже события – капитуляции Японии состоялась 2 сентября 1945 года. Россия празднует День победы 9 мая, хотя капитуляция нацистской Германии наступила 8 мая 1945 года.