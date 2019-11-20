В Берлине во время доклада убили сына экс-президента Германии

Сын бывшего президента Германии Фриц фон Вайцзеккер читал доклад в Берлине, когда на него напал неизвестный с ножом. Вследствие полученных травм мужчина погиб, нападавший задержан.

Сын бывшего президента Германии, врач Фриц фон Вайцзеккер (Fritz von Weizsäcker) во вторник вечером, 19 ноября, читал доклад в Берлине о заболеваниях печени, когда на него с ножом напал неизвестный.

В результате полученных травм врач скончался, сообщает DW.

Сын экс-президента читал доклад о своей клинике для 20 слушателей. Во время доклада на него напал мужчина, который находился в зале. Он нанес фон Вайцзеккер у смертельное ножевое ранение. Среди зрителей также был и полицейский в штатском. Он пытался помешать нападающему, но сам получил тяжелое ранение. О мотивах преступления не сообщается. Нападавший задержан.

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Фриц фон Вайцзеккер был врачом и главой отделения внутренней медицины частной берлинской клиники, ему было 59 лет. Его отец - бывший президент Германии Рихард фон Вайцзеккер (Richard von Weizsäcker). Он был первым президентом объединенной Германии (в целом находился на должности с 1984 по 1991 год). До этого, в 1981-1984 годах он был мэром Западного Берлина.