США провели в Сирии военную операцию с участием десанта

Операцию провели в южной части провинции Хасеке.

США высадили десантный отряд в южной части провинции Сирии Хасеке для проведения спецоперации

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По предварительной информации, операция американских военных проходила в селе Тель-Ахмар. Десант США высадился с вертолета над одним из домов, после чего внутри здания захватили двух людей. Подробности пока не рассказывают, передает ТСН со ссылкой на сирийское агентство SANA.

Как сообщал УНИАН, 26 октября во время спецоперации в сирийской провинции Идлиб уничтожили главаря террористической организации "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.

Затем американский президент Дональд Трамп подтвердил гибель аль-Багдади во время спецоперации в сирийской провинции Идлиб. По словам лидера Соединенных Штатов, Абу Бакр аль-Багдади бежал от преследования по туннелю вместе с тремя детьми. Он понял, что оказался в ловушке, а поэтому взорвал на себе жилет смерти.

Трамп также сообщил, что американские военные, которые прибыли к тайнику руководителя ИГ на восьми вертолетах, во время спецоперации не пострадали. Зато были убиты несколько сторонников аль-Багдади. Также ранения получила одна из собак, которые преследовали лидера ИГ.