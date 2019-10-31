цей матеріал доступний українською

Пентагон показал видео спецоперации по ликвидации главаря ИГ аль-Багдади

06:00, 31 октября 2019
Мир
39 0
На записи видно, как некое здание окружают вооруженные люди / REUTERS

Министерство обороны США обнародовало отрывок из видеозаписи спецоперации по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

Видео, сделанное с воздуха, опубликовало Центральное командование Армии США.

На видеозаписи видно, как некое здание окружают вооруженные люди.

Глава Центрального командования Кеннет Маккензи пояснил, что в этом доме в провинции Идлиб на северо-западе Сирии находился главарь ИГИЛ, передает zn.ua со ссылкой на NBC.

Читайте такжеТрамп объявил о ликвидации еще одного террориста ИГ – вероятного преемника аль-Багдади

"Операция была тщательно спланирована и проведена", - завил генерал Маккензи на брифинге в Пентагоне в среду, 30 октября.

Он уточнил, что военнослужащие получили приказ около 9:00 субботы.

Когда американская авиация, включая боевые вертолеты и самолеты, а также беспилотные летательные аппараты, приблизилась к месту проведения операции, по ней открыли огонь с земли неизвестные люди. Американских военных атаковали две отдельные группы, причастность которых к ИГИЛ не подтверждена. По ним был нанесен удар с воздуха.

"То, что вы видите на видео, является фактическим ответом", - пояснил генерал.

Видео: NBC News

Как сообщал УНИАН, американский спецназ ликвидировал Абу Бакра аль-Багдади в ночь с 26 на 27 октября во время спецоперации в сирийской провинции Идлиб, одобренной Дональдом Трампом неделю назад.

Президент США подтвердил, что главарь ИГИЛ убит, сославшись на результаты теста ДНК.

СМИ неоднократно сообщали о смерти аль-Багдади, однако впоследствии эта информация не подтверждалась.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Аль-Багдади#лидер ИГИЛ аль-Багдади