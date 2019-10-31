Пентагон показал видео спецоперации по ликвидации главаря ИГ аль-Багдади

В операции была задействована боевая авиация и беспилотники.

Министерство обороны США обнародовало отрывок из видеозаписи спецоперации по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

Видео, сделанное с воздуха, опубликовало Центральное командование Армии США.

На видеозаписи видно, как некое здание окружают вооруженные люди.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

Глава Центрального командования Кеннет Маккензи пояснил, что в этом доме в провинции Идлиб на северо-западе Сирии находился главарь ИГИЛ, передает zn.ua со ссылкой на NBC.

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"Операция была тщательно спланирована и проведена", - завил генерал Маккензи на брифинге в Пентагоне в среду, 30 октября.

Он уточнил, что военнослужащие получили приказ около 9:00 субботы.

Когда американская авиация, включая боевые вертолеты и самолеты, а также беспилотные летательные аппараты, приблизилась к месту проведения операции, по ней открыли огонь с земли неизвестные люди. Американских военных атаковали две отдельные группы, причастность которых к ИГИЛ не подтверждена. По ним был нанесен удар с воздуха.

"То, что вы видите на видео, является фактическим ответом", - пояснил генерал.

Видео: NBC News

Как сообщал УНИАН, американский спецназ ликвидировал Абу Бакра аль-Багдади в ночь с 26 на 27 октября во время спецоперации в сирийской провинции Идлиб, одобренной Дональдом Трампом неделю назад.

Президент США подтвердил, что главарь ИГИЛ убит, сославшись на результаты теста ДНК.

СМИ неоднократно сообщали о смерти аль-Багдади, однако впоследствии эта информация не подтверждалась.