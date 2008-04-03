США считают, что добились стратегического решения по Украине

Администрация Джорджа БУША считает, что на саммите НАТО в Бухаресте ей удалось добиться "стратегического решения" лидеров НАТО по Украине и Грузии, которые официально получили "ясную перспективу" для членства в Альянсе. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Стивен ХЭДЛИ в четверг журналистам в Бухаресте.

Сегодня на саммите принято решение отложить до декабря присоединение Грузии и Украины к Плану действий по членству (ПДЧ) в Североатлантическом Альянсе, напоминает РИА "Новости".

По мнению С.ХЭДЛИ, это решение является также "хорошим с точки зрения российских интересов".

"Текст, согласованный главами государств и правительств, приветствует их (Украины и Грузии) стремление вступить в НАТО, и затем в нем говорится, что мы согласились сегодня с тем, что эти страны станут членами НАТО", - сказал советник американского президента, находящийся на саммите вместе с Дж.БУШЕМ.

По словам С.ХЭДЛИ "это очень сильное заявление, которое дает им (Украине и Грузии) ясную перспективу для членства в НАТО".

При этом он указал также на ту часть заявления НАТО, в котором лидеры Альянса объявили о том, что они "ясно поддерживают" присоединение Украины и Грузии к Плану действий по членству в НАТО.

"Это сильное заявление о положительной перспективе для членства (в НАТО) и в ПДЧ для Украины и Грузии", - заявил советник президента США.

"Считаем ли мы, что добились от Альянса НАТО нужного нам стратегического решения о том, чтобы эти страны (Украина и Грузия) были членами НАТО? Абсолютно!", - сказал С.ХЭДЛИ, стенограмма беседы которого с журналистами распространена пресс-службой Белого дома в Вашингтоне.