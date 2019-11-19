Закидали "коктейлями Молотова": поджег российского патруля в Сирии попал на видео

На кадрах видно, как группа мужчин и женщина бросают горящие бутылки в военный транспорт с российский флагом, после чего он загорается.

Члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и «коктейлями Молотова» российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории.

Читайте такжеТеррористы ИГ начали использовать коров как подрывников-смертников

Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте турецкого издания EHA MEDYA‏.

На кадрах видно, как группа мужчин и женщина бросают горящие бутылки в военный транспорт с российский флагом, после чего он загорается. По данным СМИ, военные патрулировали район Кобани к востоку от Евфрата.

Позже российское РБК сообщило, что в результате инцидента россияне не пострадали, атакованный бронеавтомобиль «Тайфун» остался на ходу и продолжил патрулирование в составе колонны.

Suriye Ayn el Arab'da ( Kobani) devriye atan Türk & Rus askeri konvoyuna PKK terör örgütü destekçileri taş ve molotof ile saldırdı.



Rus askeri aracı molotof ile böyle yakılmaya çalışıldı: pic.twitter.com/nz9MYBQC3L — EHA MEDYA (@eha_medya) November 18, 2019

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда российский патруль в Сирии забрасывают камнями. Так, 8 ноября в сирийской провинции Хасеке закидали камнями бронеавтомобили турецких военнослужащих во время их совместного патрулирования с российскими силами. А 6 ноября российский патруль забросали камнями жители деревень местности Кобани.

Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.

Как сообщал УНИАН, в результате авиаударов России по населенным пунктам на северо-западе Сирии разрушено здание роддома и детской больницы.