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Закидали "коктейлями Молотова": поджег российского патруля в Сирии попал на видео

05:37, 19 ноября 2019
Мир
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Россияне патрулировали район Кобани к востоку от Евфрата / скриншот из видео

Члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и «коктейлями Молотова» российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории.

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Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте турецкого издания EHA MEDYA‏.

На кадрах видно, как группа мужчин и женщина бросают горящие бутылки в военный транспорт с российский флагом, после чего он загорается. По данным СМИ, военные патрулировали район Кобани к востоку от Евфрата.

Позже российское РБК сообщило, что в результате инцидента россияне не пострадали, атакованный бронеавтомобиль «Тайфун» остался на ходу и продолжил патрулирование в составе колонны.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда российский патруль в Сирии забрасывают камнями. Так, 8 ноября в сирийской провинции Хасеке закидали камнями бронеавтомобили турецких военнослужащих во время их совместного патрулирования с российскими силами. А 6 ноября российский патруль забросали камнями жители деревень местности Кобани.

Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.

Как сообщал УНИАН, в результате авиаударов России по населенным пунктам на северо-западе Сирии разрушено здание роддома и детской больницы.

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Теги: #Россия#Сирия#Курды в Сирии