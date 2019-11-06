Россия нанесла мощный авиаудар по роддому в Сирии

В результате авиаудара здание больницы было почти полностью разрушено.

Персонал больницы был заранее эвакуирован / фото: Izzeddin Idilbi - Anadolu Agency

В результате авиаударов России по населенным пунктам на северо-западе Сирии разрушено здание роддома и детской больницы.

Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу.

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"Здание роддома и детской больницы было полностью разрушено в населенном пункте Шнан, в зоне деэскалации в провинции Идлиб. По данным наблюдательного центра за авиацией сирийской оппозиции, российские военные самолеты атаковали населенные пункты Джиср-аль-Шугхур, Аль-Янудиях, Шейх Сндян, Ганйа, Кафар-Сийнах, Баарбу, Сутух-аль-Дейр, Шейх Мустафа, Аль-Накер, Бсида и Мишерфах", - указано в сообщении.

Как сообщила агентству Зухейр Каррата, главный врач роддома и детской больницы "Ихлас" в поселке Шинан, военная авиация совершила двойной налет на медицинские объекты в ночь на 6 ноября.

"В результате здание больницы было почти полностью разрушено, два медработника получили ранения. Новорожденные и пациенты эвакуированы", - сообщила Каррат.

Силы гражданской обороны ("Белые каски") эвакуировали персонал больницы и потушили пожар.

Как сообщал УНИАН, в сирийском пограничном городе Эт-Телль-эль-Абьяд взорвался автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек.