Россия нанесла мощный авиаудар по роддому в Сирии
В результате авиаударов России по населенным пунктам на северо-западе Сирии разрушено здание роддома и детской больницы.
Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу.
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"Здание роддома и детской больницы было полностью разрушено в населенном пункте Шнан, в зоне деэскалации в провинции Идлиб. По данным наблюдательного центра за авиацией сирийской оппозиции, российские военные самолеты атаковали населенные пункты Джиср-аль-Шугхур, Аль-Янудиях, Шейх Сндян, Ганйа, Кафар-Сийнах, Баарбу, Сутух-аль-Дейр, Шейх Мустафа, Аль-Накер, Бсида и Мишерфах", - указано в сообщении.
Как сообщила агентству Зухейр Каррата, главный врач роддома и детской больницы "Ихлас" в поселке Шинан, военная авиация совершила двойной налет на медицинские объекты в ночь на 6 ноября.
"В результате здание больницы было почти полностью разрушено, два медработника получили ранения. Новорожденные и пациенты эвакуированы", - сообщила Каррат.
Силы гражданской обороны ("Белые каски") эвакуировали персонал больницы и потушили пожар.
Как сообщал УНИАН, в сирийском пограничном городе Эт-Телль-эль-Абьяд взорвался автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек.