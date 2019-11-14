Возле парламента Грузии снова вспыхнули протесты после провала избирательных изменений

Проспект Руставели в Тбилиси, на котором расположен парламент Грузии, в настоящее время перекрыт участниками акции.

После того, как парламент Грузии провалил принятие конституционных поправок, которые предусматривали переход на пропорциональную систему выборов, общественность Грузии начала выходить к зданию законодательного органа.

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Как сообщает Грузия.Онлайн, В настоящее время у здания парламента проводится митинг общественного движения "Стыдно!", в результате летних акций которого политик Бидзина Иванишвили был вынужден дать обещание о переходе на пропорциональную систему, что он до сих пор не выполнил.

«Единственный человек, который может что-то изменить, это Бидзина Иванишвили, потому что все подчиняются только ему. Как сплюнули, так пусть и слижут», - заявил организатор акции Шота Дигмелашвили.

Вместе с тем, как отметил другой активист, Гига Макарашвили, пикеты у всех входов в парламент не дадут возможности депутатам войти в здание высшего законодательного органа.

Выйти на улицы и протестовать призывают население и лидеры "Объединенной оппозиции".

Проспект Руставели, на котором расположен парламент Грузии, в настоящее время перекрыт участниками акции.