цей матеріал доступний українською

Президент Грузии заявляет о намерении попытаться наладить диалог с Россией

18:32, 28 сентября 2019
Мир
228 0
В Грузии хотят наладить диалог с Россией / фото Flickr / Leo Koolhoven

Читайте такжеГрузия поддержит бойкот сессии ПАСЕ в знак солидарности с Украиной - депутат

Как сообщает Грузия Online, об этом глава государства сказала, комментируя факт встречи министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которая состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«В своем выступлении я ясно сказала, что для страны, которая имеет конфликт такого рода и вопрос оккупированных территорий, существует два пути: один - война, военный путь, от которого мы отказались; второй - это диалог и дипломатия. Грузия не может не попытаться использовать этот путь и закрыться в себе», - отметила Зурабишвили.

Она отметила, что отзывы от представителей Евросоюза и США об этой встрече были положительными.

«Мы не одиноки и никогда не окажемся один на один, у нас есть поддержка наших партнеров», - добавила президент Грузии.

Как сообщал УНИАН, в августе в Грузии заявляли о росте напряженности у линии российской оккупации.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#Грузия