Президент Грузии заявляет о намерении попытаться наладить диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что ее страна должна попытаться наладить диалог с Россией.
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Как сообщает Грузия Online, об этом глава государства сказала, комментируя факт встречи министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которая состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«В своем выступлении я ясно сказала, что для страны, которая имеет конфликт такого рода и вопрос оккупированных территорий, существует два пути: один - война, военный путь, от которого мы отказались; второй - это диалог и дипломатия. Грузия не может не попытаться использовать этот путь и закрыться в себе», - отметила Зурабишвили.
Она отметила, что отзывы от представителей Евросоюза и США об этой встрече были положительными.
«Мы не одиноки и никогда не окажемся один на один, у нас есть поддержка наших партнеров», - добавила президент Грузии.
Как сообщал УНИАН, в августе в Грузии заявляли о росте напряженности у линии российской оккупации.