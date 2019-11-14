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Туск назвал Россию "стратегической проблемой" Европы

08:13, 14 ноября 2019
Мир
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Туск не считает Россию партнером Европы \ фото УНИАН

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Так Туск отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости возобновить диалог с Россией. «Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим, что Россия - это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема. Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме», - сказал глава ЕС со сцены Колледжа Европы в Брюгге передает kommersant со ссылкой на Financial Times.

Политик добавил, что не разделяет взгляды президента Франции по поводу стремления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана убедить Польшу изменить отношение к России. По словам Туска, одним из главных испытаний на посту главы ЕС была «агрессивная политика Кремля».

«И я не сомневался, что стратегической целью Путина было не только вернуть контроль над территориями бывшего Советского Союза, но и систематически ослаблять ЕС, провоцируя внутренние разногласия», - отметил Туск.

Ранее президент Франции заявил в интервью изданию The Economis, что ЕС необходимо выстраивать диалог с Россией и выразил надежду на выстраивание сбалансированной модели отношений. Макрон не исключил, что «перезагрузка» отношений ЕС и России может занять десять лет.

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Теги: #Европа#Россия#Дональд Туск