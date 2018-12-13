Евросоюз еще на полгода продлил экономические санкции против России

Срок действия этих ограничительных мер должен был истечь 31 января 2019 года.

Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.

Об этом президент Европейского совета Дональд Туск сообщил в Twitter.

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"Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений", - отметил Туск.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили привязать эти санкции к выполнению Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода.

Последний раз Европейский совет 29 июня продлил экономические санкции, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами РФ, за невыполнение Минских соглашений. Срок действия этих санкций истекает 31 января 2019 года.