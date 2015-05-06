Россияне внесли захват Дебальцево в список своих героических побед

За несколько дней до Дня Победы на ограждении торгово-офисного центра в российской Калуге появился нестандартный праздничный плакат, сообщает местное издание Калуга 24.

Авторы поздравления перечислили на баннере основные "героические битвы", в которых участвовали россияне.

Среди таких битв упоминается и захват украинского города Дебальцево 19 февраля 2015 года.

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"Победу" в Дебальцево разместили сразу после Курской битвы 23 августа 1943 года.

Также надпись на многометровом баннере гласит «Сегодня Крым — завтра Рим».