Россияне внесли захват Дебальцево в список своих героических побед
12:52, 06 мая 2015Мир
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В Калуге ко Дню Победы вывесили праздничный плакат о героических битвах, в которых участвовали россияне.
Россияне внесли захват Дебальцево в список своих побед / kaluga24.tv
За несколько дней до Дня Победы на ограждении торгово-офисного центра в российской Калуге появился нестандартный праздничный плакат, сообщает местное издание Калуга 24.
Авторы поздравления перечислили на баннере основные "героические битвы", в которых участвовали россияне.
kaluga24.tv
Среди таких битв упоминается и захват украинского города Дебальцево 19 февраля 2015 года.
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"Победу" в Дебальцево разместили сразу после Курской битвы 23 августа 1943 года.
kaluga24.tv
Также надпись на многометровом баннере гласит «Сегодня Крым — завтра Рим».
kaluga24.tv
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